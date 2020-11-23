Стокгольм, , 18:52 — REGNUM Говорить о том, сколько жителей Швеции согласятся пройти процедуру вакцинации от COVID-19, пока еще рано. Об этом в эфире телеканала SVT заявила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, ссылаясь на данные последнего опроса Novus/SVT, согласно которому 26% шведов не намерены вакцинироваться от смертельного заболевания.

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"Я не уверена, что этот отказ граждан вакцинироваться так уж категоричен», — заявила министр.

В то же время Халленгрен выступает за то, чтобы как можно больше жителей Швеции привились от COVID-19. Она признает, что говорить о масштабах будущей кампании по вакцинации не приходится, так как слишком большое число граждан по-прежнему не доверяют различным вакцинам от COVID-19. Тем не менее министр здравоохранения подчеркнула, что после стадии регистрации той или иной вакцины в средствах массовой информации должна состояться настоящая дискуссия о пользе, негативных последствиях, побочных эффектах препаратов с целью принятия гражданами взвешенного решения о допущении медицинского вмешательства в свою иммунную систему.

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