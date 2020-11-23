Москва, , 11:49 — REGNUM Большинство разрабатываемых в России вакцин не быстро потеряют свою эффективность, несмотря на мутации коронавируса. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Большинство вакцин, которые сейчас разрабатываются — это всё-таки вакцины, которые таргетируют так называемый S-белок у SARS-CoV-2, и фактически они (тем самым) иммунизируют людей против коронавируса», — заявил Волчков.

Аденовирус вакцины содержит «шипы» коронавируса, которые отвечают за функцию проникновение в клетки. При этом у разных штаммов коронавируса эти «шипы» несколько отличаются из-за произошедших мутаций.

«Если мы говорим про вакцину от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи говорим, то, действительно, вставили тот самый «шип», который мы получили в начале года. Практически, действительно, в этот год мутации проявились и в шипе тоже, но они на самом деле не настолько значительные, чтобы делать вакцину неэффективной», — указал Волчков.