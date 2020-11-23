Челябинск, , 11:47 — REGNUM В Челябинске к Новому году будет создан ледовый городок. Об этом заявила на совещании мэр Наталья Котова.

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Она отметила, что сейчас идёт согласование процесса с Роспотребнадзором. В условиях распространения коронавирусной инфекции власти города хотят получить рекомендации санврачей, которые нужно будет соблюдать.

Уже известно, что по периметру сооружения можно будет погулять и покататься с горок при соблюдении определённых норм. «Празднично-концертные мероприятия на территории ледового городка проводиться не будут», — подчеркнула Котова.