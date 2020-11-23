Оренбург, , 11:46 — REGNUM На начало 2021 года запланирован выпуск универсальной карты жителя Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Уже утверждены технические требования к дизайну карты. На ней изобразят памятные места и символы региона, в частности, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, водонапорную башню, музей истории Оренбурга, часовую башню на ул. Советской Оренбурга.

Универсальная карта объединит ряд функций — банковской, скидочной или бонусной карты, проездного билета, справки на льготный проезд, полиса ОМС, рецепта для получения льготных лекарств, электронной цифровой подписи.