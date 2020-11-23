Омск, , 11:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 233 носителя коронавируса, за весь период — 20 882. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в областном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Выздоровели ещё 114 человек. За весь период в регионе вылечились 14 105 человек.

За прошедшие сутки в Омской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 574 человека.

Напомним, 22 ноября в Омской области было выявлено 234 носителя коронавируса. Выздоровели 128 человек, скончались восемь пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области из-за коронавируса продлён режим повышенной готовности