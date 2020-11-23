Москва, , 11:45 — REGNUM В России на базе ВЭБ. РФ будет сформирован крупный инвестиционный блок. Об этом 23 ноября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ. РФ с передачей под его управление «Корпорации малого и среднего предпринимательства», «Российского экспортного центра», «ЭКСАР», Роснано и четырёх фондов», — сказал он.

По словам главы правительства, это фонд «Сколково», «Фонд содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере», «Фонд инфраструктурных преобразовательных программ» и «Фонд развития промышленности».

Он рассказал о планах оптимизации национальных институтов развития.