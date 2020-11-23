Москва, , 11:48 — REGNUM На то, что их доход в 2021 году не изменится или вырастет, надеются 60% жителей России. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру», которые 23 ноября приводит ТАСС.

Уточняется, что при этом 37% респондентов считают, что их доходы в следующем году могут снизиться и ещё 33% — что их доходы не изменятся.

В то же время 9% опрошенных указали, что их доходы в 2020 году выросли, а 64% — что их доходы снизились. При этом 27% заявили, что их финансовое положение в текущем году не изменилось.

Также указывается, что в ноябре нынешнего года опрос проводился и в нем приняли участие свыше 3 тыс. человек из всех регионов РФ из числа взрослого населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в опросе сервиса по поиску работы Superjob жители страны дали оценку состоянию дорог в российских городах.