Мурманск, , 11:43 — REGNUM В Мурманской области за минувшие сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 278 человек, 111 из них — у жителей областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Неблагоприятной остается обстановка в Оленегорске, Североморске, Мончегорске и Кандалакшском районе.

За сутки скончались шесть человек с COVID-19. Общее число летальных исходов пациентов с коронавирусом увеличилось до 437.

По данным регионального минздрва, в области сохраняется высокий уровень выздоровления после COVID-19: 22 330 пациента из 25 460 заболевших уже признаны здоровыми.