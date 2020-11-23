Владикавказ, , 11:43 — REGNUM В Северной Осетии пресекли деятельность группы мошенников, обогатившихся с помощью хищения бюджетных денежных средств. В деятельности группы замешаны директор автономной некоммерческой организации и его знакомый индивидуальный предприниматель, сообщила 23 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, «злоумышленники заключили 68 контрактов на выполнение работ и оказание услуг на сумму более 52 млн рублей». Однако при приемке работ они предоставили документы, в которых в сумму контрактов были включены в том числе и расходы на налог на добавленную стоимость в размере 8 млн рублей.

Эту сумму подозреваемые похитили, что стало причиной для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время все обстоятельства совершения преступления устанавливаются, один из фигурантов дела помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, для второго введен запрет на совершение определенные действия.

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