Воронеж, , 11:37 — REGNUM Горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию заработала в территориальном управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 21 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По бесплатному телефону 8−800−201−59−78 специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

В Воронежской области действует также горячая линия Воронежской области по коронавирусу (+7(473) 210−04−61), горячая линия Управления Роспотребнадзора по Воронежской области (8−800−201−59−78, совпадает с номером горячей линии по вопросам тестирования) и горячая линия департамента здравоохранения области по коронавирусу +7(473) 212−64−42.