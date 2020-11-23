Ульяновск, , 11:37 — REGNUM В Ульяновской области официально подтверждено ещё 243 случая заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 23 ноября, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждено 25 866 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 243.

Победили коронавирус 21 050 человек, доля выздоровевших составила 81,4%. В том числе за последние сутки выздоровели 148 пациентов.

Новых летальных исходов нет. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 315 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на обеспечение деятельности медучреждений и борьбу с коронавирусом дополнительно направлено около 600 млн рублей. В том числе почти 440 млн рублей предусмотрено на стимулирующие выплаты медработникам, приобретение лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов и перепрофилирование лабораторий для диагностики COVID-19.

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