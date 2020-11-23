Челябинск, , 11:36 — REGNUM В Челябинске созданы пункты для временного размещения детей, пожилых граждан и инвалидов из семей, в которых есть взрослые граждане, проходящие лечение от COVID-19. Об этом на совещании в мэрии объявила глава горкома по социальной политике Лариса Мошкова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«На прошлой неделе был подписан алгоритм направления несовершеннолетних граждан и граждан старше 18 лет в отделения временного пребывания. Этот алгоритм утверждён первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Альфредовной Гехт», — сказала чиновница.

Суть в том, что дети из семей с COVID-19 могут быть направлены в такие пункты на период, пока их родственники болеют. То же касается и пожилых граждан, и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе. В одном из центров Тракторозаводского района развёрнуто отделение на шесть койко-мест для детей. Выявлять тех несовершеннолетних, которые нуждаются в помещении в пункт, планируется при содействии службы скорой помощи. Кроме того, открыт пункт и для взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале растёт число заболевших COVID-19. Число граждан с таким диагнозом уже превышает 7 тыс.