Москва, , 11:35 — REGNUM Информация о гуманитарной помощи России другим странам будут консолидироваться на одной информационной платформе. Об этом 23 ноября заявил сооснователь проекта «Гуманитарный монитор» Михаил Петросян во врем онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, такая площадка необходима, чтобы наглядно, на карте мира, демонстрировать тот объём поддержки, который Россия оказывает различным странам.

«Подобные ресурсы есть во многих зарубежных странах-донарах, многие страны визуализируют эту информацию на карте мира», — сказал Петросян.

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