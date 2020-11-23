Москва, , 11:30 — REGNUM В России за 16 лет на 5% снизилось количество курящих людей — с 38% в 2004-го до 33% в 2020-го. Сейчас не курят, но курили в прошлом 17%. Никогда не курили 49%., приводит данные исследования «Левада-центр».

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Наибольшее сокращение доли курящих произошло в Москве и крупных городах — до 20% по сравнению с 2009 годом — с 50% до 30%. Чаще отказываются от курения мужчины, граждане с высоким доходом и молодежь.

Курящих мужчин в России больше, чем женщин. При этом среди мужчин отмечается наиболее заметный спад — с 63% в 2004-гоо до 50% в 2020-го. Доля курящих женщин стабильна и держится на уровне около 20%.

Опрос проведен 25−30 сентября 2020 года. Опрошены лично 1605 граждан РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России первые запреты привели к сокращению числа курящих — с 44% до 33%.

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