Чебоксары, , 11:29 — REGNUM В Чувашии установлен новый «рекорд» по числу выявленных за сутки случаев заражения — подтверждено ещё 110 случаев. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 23 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 11 708 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 110. Отметим, что это новый «рекорд» по числу выявленных за сутки носителей коронавируса.

Переболел COVID-19 в республике 10 501 человек, в том числе за последние сутки — десять пациентов. Доля выздоровевших составила 89,7%. В настоящее время в Чувашии насчитывается 973 активно больных COVID-19.

Новых летальных исходов нет. Всего в Чувашии умерли 234 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии амбулаторным пациентам, больным COVID-19, начали доставлять закупленные за счёт бюджета лекарства. При этом встал вопрос о дополнительном обеспечении транспортом врачей для обслуживания амбулаторного звена. Центры амбулаторного сопровождения созданы на базе 30 медицинских учреждений.

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