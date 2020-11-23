Севастополь, , 11:27 — REGNUM Ещё 58 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города 23 ноября. Сутками ранее сообщалось о 57 новых случаях.

«По состоянию на утро 23 ноября зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в пресс-службе.

Также за минувшие сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны четыре человека. Скончались три женщины — 59, 71 и 72 лет.

За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 3925 человек. Выздоровели из них 3292 человека, 102 скончались.

На 23 ноября в стационарах Севастополя лечение проходят 252 пациента с COVID-19, 53 человека находятся в «Изумруде», амбулаторно лечатся 253 человека.