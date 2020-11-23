Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 ноября, зафиксирован летальный исход у трех пациентов по причине коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии число жертв коронавирусной инфекции в регионе выросло до 183 человек.

Стоит отметить, что минздрав региона ранее заявил о стабилизации эпидобстановки на территории Оренбуржья. Уже долгое время суточный показатель выявляемых случаев заражения находится в пределах 187−190. Между тем на этом фоне наблюдается практически ежедневная гибель пациентов от COVID-19.

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