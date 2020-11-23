Оренбург, , 11:25 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 ноября, выявлено 188 носителей коронавируса. Темп прироста за сутки составил 0,87%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Уже длительное время суточный показатель колеблется в пределах 187−190 человек.

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С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 21 885 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 1 118,4 факта.

На сегодняшний день из больниц в связи с выздоровлением выписаны 18 854 человека, в том числе 134 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 183 человека.

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