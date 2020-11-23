Сеул, , 11:26 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено обеспечить вакциной от коронавируса более 60% населения страны. Об этом 22 ноября сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху в ходе телепрограммы на KBS.

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Министр отметил, что в настоящее время правительство проводит консультации с глобальными фармацевтическими компаниями о будущих закупках порядка 30 млн доз вакцины.

Пак Нын Ху подчеркнул, что власти работают над детальными условиями контракта для обеспечения безопасности в ходе транспортировки, поскольку вакцина, разработанная американской фармацевтической компанией Pfizer совместно с немецкой биотехнической компанией BioNTech, требует хранения в морозильных камерах при температуре минус 70 градусов по Цельсию.