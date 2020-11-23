Пятигорск, Ставропольский край, , 11:33 — REGNUM Житель Пятигорска подозревается в поджоге автомобилей своего обидчика из мести. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на странице главного управления МВД по Ставропольскому краю в Instagram.

В городскую полицию обратился житель Пятигорска, сообщив о возгорании двух его автомобилей на парковке возле дома. Выяснилось, что машины поджег 45-летний местный житель.

Когда подозреваемого доставили в отдел, он во всем сознался. Свой поступок пятигорчанин объяснил обидой на потерпевшего, который якобы убедил его работодателя вдвое уменьшить ему заработную плату. Взяв с собой бутылку с бензином, он направился к дому заявителя и поджег припаркованные там «Ладу» и «Газель».

Фигурант задержан. Ему инкриминируется умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.