Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 женщин в возрасте от 59 до 89 лет и восемь мужчин в возрасте от 48 до 77 лет. Пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 1 тыс. 203 пациента с коронавирусом.

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