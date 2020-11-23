Пермь, , 11:11 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 23 ноября, от коронавирусной инфекции умерли 11 человек. Причиной смерти еще двух носителей коронавируса названы сопутствующие заболевания. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксирована 541 сметь от коронавирусной инфекции. Кроме того, скончались 327 человек, у которых диагностирован COVID-19, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. В больницах находятся 2 034 пациента, из которых 122 подключены к аппаратам ИВЛ.

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