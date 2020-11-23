Тбилиси, , 11:15 — REGNUM В Грузии успешней справляются с лечением пациентов с COVID-19, чем в Австрии. Такое заявление сделал генеральный директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе 22 ноября в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс».

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Глава больницы, координирующий работу всех «ковидных» центров в стране, прокомментировал высказывание в соцсети грузинского врача, работающего в Австрии, Ирмы Квицаридзе. Она заявила, что в Грузии для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 используют «устаревшие протоколы».

«Австрия — это одна из самых образцовых стран Европы и мира, можно сказать, земной рай, одна из самых успешных в борьбе с COVID-19. И если мы лечим COVID-19 в Грузии по устаревшим протоколам, то как случилось, что в Грузии более низкий уровень смертности от COVID-19: 0,93% в Грузии, 0,97% в Австрии?» — сказал Церцвадзе.

Врач отметил, что разница небольшая, но результаты в пользу Грузии. Он также заявил, что готов обсудить эту тему в теледебатах с Квицаридзе.

Стоит отметить, что, по данным на 23 ноября, в Грузии с населением около 3,7 млн человек за время пандемии выявили 108 690 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3958 — за последние сутки. Скончались 1012 человек с диагнозом COVID-19. В Австрии с населением около 8,9 млн человек за тот же период выявили 247 188 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5226 за последние сутки. Скончались за время пандемии 2388 человек.

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