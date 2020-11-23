Пермь, , 11:08 — REGNUM В Пермском крае продолжается рост суточного показателя выявляемых носителей SARS-CoV-2. Регион в очередной раз обновил свой рекорд. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки, на 23 ноября, выявлено 296 случаев заражения.

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Лечение в стационарах получают 173 человека. В домашних условиях под меднаблюдением пребывают 123 человека. Среди выявленных носителей коронавируса пятеро детей и 291 взрослый: 105 мужчин, 186 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,6%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,15 (на 22 ноября — 1,17).

С конца марта в регионе зафиксировано 18 594 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции скончался 541 пациент. Оправились от болезни 12 663 человека. Продолжают лечение в стационарах 2 034 пациента.

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