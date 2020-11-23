Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Старейшую киностудию «Ленфильм», которая пытается выбраться из безденежья и долгов, обязали выплатить более 600 тысяч рублей за упавшее на припаркованный автомобиль дерево. Об этом 23 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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В Петроградский районный суд Санкт-Петербурга с иском к АО «Киностудия «Ленфильм» обратился местный житель Антон Бармашев. Мужчина требовал возместить причиненный ущерб за упавшее на его автомобиль дерево в декабре 2019 года.

Как рассказал суду истец, почти год назад он припарковал на придомовой территории дома 6/1 по Новобелицкой улице свой автомобиль Mercedes-Benz Е200. Однако ночью в городе на Неве разбушевалась непогода, и росшее на территории киностудии дерево не устояло под порывами ветра и рухнуло на землю, частично задев дорогостоящую иномарку.

Бармашев обратился в центр экспертизы, который оценил восстановительный ремонт в 587 тысяч рублей. С заключением мужчина обратился в «Ленфильм», чтобы разрешить вопрос о возмещении причиненного ущерба в досудебном порядке, но получил отказ. Ответчик указал на сообщение местного гидрометцентра, где говорилось, что ночью 19 декабря 2019 года в Петербурге ожидался сильный ветер с порывами 15−20 м/с, местами 25−28 м/с.

«Ответчик полагал, что падение дерева произошло под воздействием дополнительной природной нагрузки, а именно ветровой, в связи с чем вина АО «Ленфильм» в причинении вреда автомобилю истца отсутствует», — рассказали в ОПС.

Однако доводы «Ленфильма» в суде сочли ошибочными, поскольку указанная в справке МЧС скорость ветра 25−28 м/с, исходя из шкалы Бофорта, характеризуется как шторм, а ветер 15−20 м/с характеризуется как крепкий и очень крепкий. А поскольку ответчик в обоснование своих доводов, не указал, какой силы был ветер 19 декабря 2019 года до обнаружения поврежденного автомобиля в 08:20 мск 20 декабря, его позиция носит предположительный характер.

В результате чего суд поддержал позицию истца и обязал киностудию выплатить мужчине 587 тысяч рублей возмещения ущерба, пять тысяч рублей за оплату услуг ООО «Центр Экспертизы и Оценки «Гарант», 20 тысяч рублей судебных расходов и 9070 рублей за оплату госпошлины.

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