Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM Ещё 310 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Всего за сутки было проведено 4 тыс. 768 тестов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 ноября. Накануне сообщалось о 313 случаях заражения коронавирусом, при том что был выполнен 7 тыс. 761 тест на наличие инфекции.

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Носители вируса SARS-CoV-2 выявлены в 36 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, например, в Ростове-на-Дону заболели COVID-19 127 жителей, в Новошахтинске — 16 горожан, в Таганроге — 15 человек, в Сальском районе — 14, в Новочеркасске — 13, в Батайске и Каменске-Шахтинском — по 12 человек, в Красносулинском и Миллеровском районах — по 11 человек.

Около 27% заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 2,6% — дети.

Общее число случаев заражения в Ростовской области достигло 37 тыс. 769 человек.

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