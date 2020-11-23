Краснодар, , 11:04 — REGNUM Ещё 173 случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки. Об этом 23 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 176 новых носителях.

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«В Краснодаре выявлено 54 случая, в Новороссийске — 18, в Красноармейском районе — девять. По семь человек заболели в Сочи, Туапсинском и Кавказском районах, по шесть — в Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Калининском районах. По четыре положительных результата получено в Анапе, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Павловском районах», — сообщили в оперштабе.

За период пандемии на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 20 899 человек. На 23 ноября показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 368,2. Выздоровели за весь период 14 018 пациентов, скончались 552 человека с подтверждённым заражением коронавирусом. В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 42 пациент — 38 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё четверо находятся на ЭКМО.