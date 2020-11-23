Черкесск, , 11:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продолжаются рейдовые мероприятия по предприятиям общепита и торговли с целью выявления нарушения запретов, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. На днях были проверены кафе и рестораны с кальянными в городе Черкесске. В пяти из семи проверенных предприятиях были выявлены нарушения, сообщила председатель Общественного совета МВД России по КЧР Мария Атабиева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По её словам, по результатам проверки владельцам предприятий, где продолжали курить кальян, несмотря на запрет, введенный с 30 октября 2020 года, выписаны штрафы, и составлены протоколы об АП, пишет РИА Карачаево-Черкесия.

Были проведены также рейды по 40 предприятиям торговли в Зеленчукском районе, где выявили нарушения, связанные с отсутствием предупреждающей разметки о соблюдении дистанции и несоблюдением масочного режима рядом покупателей. В отношении владельцев предприятий было составлено пять протоколов об АП.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии из-за коронавируса проверили 100 предприятий торговли