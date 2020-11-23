Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии амбулаторным пациентам, больным COVID-19, начали доставлять закупленные за счёт бюджета лекарства. При этом встал вопрос о дополнительном обеспечении транспортом врачей для обслуживания амбулаторного звена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 23 ноября, на планёрке в правительстве.

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Глава Чувашии Олег Николаев, открывая совещание, констатировал, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остаётся «очень напряжённой и очень сложной», нет «тренда» на снижение. Он отметил, что в республике заработало 30 центров лечения и сопровождения амбулаторных больных.

«Здесь уже получили помощь 1 тыс. человек. Начата доставка лекарственных препаратов за счёт бюджета Российской Федерации. И для обеспечения этой деятельности на сегодняшний день задействован автотранспорт. Но, коллеги, именно на автотранспорте хотел бы привлечь внимание: даю поручение Осипову Владимиру Михайловичу (министр транспорта), Борисову Вячеславу Аркадьевичу (руководитель администрации главы) совместно с минздравом проработать вопрос дополнительного привлечения автотранспорта для обслуживания амбулаторных больных.

Здесь надо иметь в виду, прежде всего, тот опыт, который реализован в других регионах. Каждый центр амбулаторного сопровождения больных оснащён транспортом или к нему прикреплено несколько единиц транспорта, чтобы врачи могли по вызову быстро доехать до больных и обслужить максимальное количество больных», — сказал Олег Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на базе 30 медицинских учреждений сформированы центры оказания амбулаторной помощи для пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в лёгкой и средней степени тяжести. Для амбулаторной помощи сформированы мобильные бригады, для которых выделено 92 автомобиля, в декабре ожидается поступление ещё 53 транспортных средств.

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