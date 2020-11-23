Ставрополь, , 11:09 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против жителя Ставропольского края, который бросил гранату во двор соседей и устроил взрыв. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошёл 10 мая текущего года в поселке Приэтокском в Георгиевском городском округе Ставрополья. По данным следствия, соседи 67-летнего обвиняемого отмечали день рождения во дворе своего дома. Фигурант, недовольный громким поседением соседей, через забор бросил в их двор ранее найденную гранату.

В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 11-летний мальчик и 16-летняя девушка. Один из потерпевших попытался задержать обвиняемого. В ответ на это он несколько раз ударил мужчину ножом, причинив тому легкий вред здоровью.

Пенсионеру инкриминируется незаконное приобретение и хранение взрывного устройства, уничтожение чужого имущества, покушение на убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Известно, что обвиняемый ранее был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. Сообщалось, что в момент происшествия он был пьян.

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