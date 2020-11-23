Красноярск, , 10:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 335 новых носителей коронавируса. За весь период в регионе подтверждён 32 891 случай заражения SARS-CoV-2, сообщили 23 ноября в краевом оперштабе.

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Выздоровели 26 335 человек, в том числе 335 — за последние сутки.

В регионе скончались ещё 17 пациентов с диагнозом COVID-19. За весь период в Красноярском крае умерли 955 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 ноября в регионе выявили 336 случаев заражения. По состоянию на 20 ноября в крае было зарегистрировано 903 погибших пациента с COVID-19.

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