Кемерово, 23 ноября 2020, 10:56 — REGNUM Жителей Кемеровской области предупредили о «неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей». Соответствующая информация размещена на сайте областного правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в официальном сообщении. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы до 18:00 (время местное) 24 ноября.