Хабаровск, , 10:59 — REGNUM В Хабаровском крае 22 ноября закрыли на карантин по коронавирусу село Чумикан. Власти региона направили туда мобильную бригаду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Внимательно нужно отнестись к ситуации в Чумикане. Это районный центр. Люди переживают. Просьба обеспечить там помощь специалистов. Лекарства должны быть в наличии», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

За неделю в Чумикане было получено более 20 положительных тестов на коронавирус. Выезд и въезд в село запрещён до особого распоряжения.

За минувшие сутки в крае выявлено 310 носителей коронавируса.

«Поступила первая партия экспресс-тестов — меняем технологию диагностики пациентов. Когда больного привозят на СКТ-исследование, ему делают экспресс-тест. Если коронавирус подтверждается, но состояние позволяет провести лечение на дому, пациент получит сразу и лекарства. Также минздрав прорабатывает вопрос о развертывании 100 мест на базе санатория «Уссури» для долечивания больных с коронавирусом, которые идут на поправку», — сказали в правительстве.

Ранее по требованию Роспотребнадзора закрыли санаторий «Анненские воды» в Ульчском районе. Там была зафиксирована вспышка коронавируса. Заразились 55 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии выявлен очаг заражения коронавирусом — заразились 27 человек.