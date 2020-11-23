Симферополь, , 10:55 — REGNUM 29 населенных пунктов Республики Крым переведены на водоснабжение по графику либо подвоз воды. Об этом 23 ноября на заседании оперативного штаба по водоснабжению сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В числе населенных пунктов, переведенных на графики водоснабжения либо подвоз воды, помимо Симферопольского района, Алушта и Алуштинский район, Бахчисарайский район, Белогорский район, Ленинский, Судак, Феодосия.

«Обновим графики, чтобы все потребители видели, когда подается вода, когда осуществляется подвоз воды», — уточнил Баженов.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года жители Евпатории останутся без горячего водоснабжения, решение принято в целях экономии ресурса.

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