Нью-Йорк, США, , 10:54 — REGNUM В Нью-Йорке в передвижных моргах на набережной Бруклина хранятся порядка 650 тел умерших во время весенней вспышки коронавирусной инфекцией, сообщает The Wall Street Jouranl.

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Издание напомнила, что весной смертность от COVID-19 в сутки достигала 700 человек и чтобы помочь больничным моргам, власти города развернули передвижные морги-рефрижераторы, представляющие собой грузовики.

При этом многие тела умерших до сих пор остаются там, поскольку их родственников пока не удалось отыскать или у них нет денег для оплаты похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, все в Соединенных Штатах выявили 12,2 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 256,7 тыс. человек, выздоровели — 4,5 млн.

Всего на планете Земля насчитывается в общей сложности 58 615 834 носителя коронавируса.

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