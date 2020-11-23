Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM От COVID-19 в Петербурге к 23 ноября 2020 года скончались 4973 человека, включая 20 человек, смерть которых констатировали за последние сутки. Это почти втрое меньше, чем было днем ранее (57 человек). Причина этого — не медицинская, а бюрократическая.

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Как правило, по воскресеньям официальная комиссия по установлению причин летальных исходов не работает или работает в «облегченном» формате, так что воскресная статистика смертей в Петербурге уже много месяцев либо вообще пуста, либо оказывается значительно ниже среднего за неделю показателя суточной смертности.

За время пандемии в Петербурге вылечились 1449 больных COVID-19. Об этом сообщает в понедельник оперативный штаб. Это на сто с лишним человек больше, чем днем ранее, и самый большой суточный показатель выписки за время пандемии.

Заразились коронавирусом при этом почти 3 тыс. петербуржцев — очередной «рекорд» для города, и психологический порог в 100 тыс. случаев заражения, наконец, превышен.

Ранее власти заявили, что из-за того, что в больницах почти не осталось мест, а с каждым днем заражается все больше людей, необходимо повысить «оборачиваемость» коек, чтобы пациенты не залеживались в стационарах.

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Всего за время пандемии в Северной столице коронавирус нашли у 100 864 человек, а поправиться удалось 58 488 из них.

Добавим, в России за сутки зафиксировали «рекордные» 25 173 случая заражения в 85 регионах, их общее число достигло 2 114 502 случаев. Погибли от болезни в стране 16 002 гражданина, включая 361 за последние сутки.

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