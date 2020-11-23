Кострома, , 10:52 — REGNUM В Костромской области скончался ещё один человек с диагнозом COVID-19. Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб региона. Очередной жертвой новой инфекции стал 70-летний мужчина. Таким образом, с начала эпидемии в регионе по официальным данным умерло 180 пациентов с коронавирусом.

За сутки SARS-CoV-2 выявили у 136 человек, выздоровели и выписаны из больниц ещё 158 граждан. Количество заражённых в регионе достигло 10 434 человек, на данный момент 69% из них (7211 человек) излечились. В больницах находятся более 700 пациентов, у 374 из них подтверждён диагноз COVID-19. На дому восстанавливаются 2696 человек.

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