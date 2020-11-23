Рязань, , 10:59 — REGNUM Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Рязанской области 23 ноября — 118 человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на пять больше показателя предыдущих суток. Выздоровели ещё 97 пациентов.

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Показатель заболеваемости составляет 1177,20 на 100 тыс. населения. Всего в Рязанской области подтверждено 13 тыс. 233 случая заражения инфекцией. Выписаны после выздоровления 10 тыс. 196 человек.

В лечебных учреждениях находятся 435 пациентов с COVID-19, в том числе 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.