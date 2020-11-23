Пермь, , 10:51 — REGNUM В Пермском крае за неделю (16−2 ноября) из больниц в связи с выздоровлением выписаны 1 396 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает минздрав региона.

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Сегодня, 23 ноября, выписано ещё 198 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. С начала пандемии от болезни оправились 12 664 пермяков. Под наблюдением специалистов остаются 5 885 жителей Пермского края.

Добавим, с конца марта в Прикамье зафиксировано 18 592 носителя коронавируса. На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 2 034 человека.

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