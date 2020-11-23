Кемерово, 23 ноября 2020, 10:50 — REGNUM В Новокузнецке продолжается настройка работы системы общественного транспорта. Об этом заявил заместителя губернатора Кемеровской области Андрей Панов.⠀«С утра проехал по городу. Ситуация улучшилась, автобусов стало значительно больше, число сбоев в расписании уменьшилось. Даёт свои результаты разделение транспорта на две площадки, о котором рассказывал в пятницу, и другие меры, принимаемые городской администрацией совместно с минтрансом Кузбасса», — написал Панов в своём Instagram.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Новокузнецка, недовольные транспортной реформой, сегодня утром, 23 ноября, собрались возле городской администрации.
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