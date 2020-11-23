Нур-Султан, , 10:49 — REGNUM В Казахстане с начала 2020 года полиция задержала 1024 человека за кражу скота. Об этом заявил глава департамента криминальной полиции МВД республики Думан Таев на брифинге.

По его словам, в регионах действуют оперативно-поисковые группы. Правоохранители проводят рейды по рынкам и местам забоя скота. В частности, полиция обнаружила группу из трех человек, которая совершила 19 краж в Кентауском районе Туркестанской области.

Таев добавил, что в Западно-Казахстанской области организованная группа совершила 52 кражи, похищено 170 голов. Вместе с тем, с 2015 года количество краж скота уменьшилось на 42%.

По итогам января—октября 2020 года количество краж скота составило 2248, что на 41% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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