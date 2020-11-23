Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии работа по формированию коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом проводится «в плановом режиме» и доля перепрофилированных коек за неделю выросла с 29% до 32%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 ноября, заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

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Совещание в правительстве руководитель республики начал с «больной для нас повседневной темы — новой коронавирусной инфекции».

«Ситуация является очень напряжённой и очень сложной. В целом, конечно, нам удаётся её контролировать.

Все мы с вами были свидетелями того, как на совещании, которое проводил президент страны Владимир Владимирович Путин, Чувашия была названа в числе регионов, в которых коечный фонд сильно загружен. И на сегодняшний день ситуация с коечным фондом иная. Здесь сразу хочу оговориться: это не связано с тем, что нас, то есть Чувашскую Республику, назвали на совещании. Эта работа постоянно идёт планово. И она построена таким образом, чтобы оказать должным образом медицинскую помощь тем людям, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, с другой стороны — не оставить без соответствующей помощи тех людей, которые нуждаются также в повседневной медицинской помощи. Это, прежде всего, хронические больные с сердечно-сосудистой системой, системой органов дыхания, онкологией и другими», — сказал Олег Николаев.

По его словам, неделю назад для лечения пациентов с коронавирусом было перепрофилировано «чуть более 29% всего коечного фонда» в Чувашии, в настоящее время — свыше 32%. Для долечивания пациентов с COVID-19 созданы койки на базе санаториев «Надежда» и «Чувашиякурорт».

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Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия второй раз подряд фигурирует в в ноябре списке регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация с коечным фондом: 18 ноября на совещании с членами правительства России под председательством президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «наиболее критичная ситуация» с коечным фондом сложилась в трёх регионах, где занято более 95% коек: помимо Чувашии, были названы Орловская область и Севастополь. При этом в ноябре Чувашия в очередной раз отмечена как «рекордный» регион по загрузке коечного фонда.

Напомним, 17 ноября глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что в регионе развёрнуто 2680 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 29,3% от всего коечного фонда республики. Свободно 7,2% коек.

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