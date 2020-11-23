Чебоксары, 23 ноября 2020, 10:45 — REGNUM В Чувашии работа по формированию коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом проводится «в плановом режиме» и доля перепрофилированных коек за неделю выросла с 29% до 32%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 ноября, заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.
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Совещание в правительстве руководитель республики начал с «больной для нас повседневной темы — новой коронавирусной инфекции».
По его словам, неделю назад для лечения пациентов с коронавирусом было перепрофилировано «чуть более 29% всего коечного фонда» в Чувашии, в настоящее время — свыше 32%. Для долечивания пациентов с COVID-19 созданы койки на базе санаториев «Надежда» и «Чувашиякурорт».
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А также: Голикова: критическая ситуация с коечным фондом сложилась в десяти регионах
Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия второй раз подряд фигурирует в в ноябре списке регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация с коечным фондом: 18 ноября на совещании с членами правительства России под председательством президента Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «наиболее критичная ситуация» с коечным фондом сложилась в трёх регионах, где занято более 95% коек: помимо Чувашии, были названы Орловская область и Севастополь. При этом в ноябре Чувашия в очередной раз отмечена как «рекордный» регион по загрузке коечного фонда.
Напомним, 17 ноября глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что в регионе развёрнуто 2680 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 29,3% от всего коечного фонда республики. Свободно 7,2% коек.
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