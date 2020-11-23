Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили более двухсот новых инфицированных коронавирусом жителей. Об этом 23 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Новая рабочая неделя в Ленинградской области началась с небольшого спада по суточному количеству инфицированных — 202 человека, что на два человека меньше, чем было выявлено сутками ранее, и ровно столько же, сколько два дня назад. Также в регионе за последние 24 часа выписаны 163 человека из числа ранее зараженных.

Таким образом в Ленобласти с начала пандемии коронавирусом инфицированы 15 498 человек, из которых 9821 выздоровели, 131 человек умер. Продолжают лечение 5546 жителей региона.

В свою очередь в региональном оперштабе утончили, что по данным за 21 ноября в регионе небольшие число зараженных было выявлено в Мурино (14), Всеволожске (11) и Сланцах (10).

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