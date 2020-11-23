Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM Перед судом по уголовному делу об угрозе убийством предстанет жительница Екатеринбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Гражданка обвиняется в угрозе убийством в отношении своей соседки по саду. Одними словами всё не обошлось: обвиняемая повалила пострадавшую на землю и ударила её дочь. У дочери обнаружена черепно-мозговая травма.

«Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы)», — уточнили в прокуратуре.

Обвиняемая не признает в полном объеме свою вину в инкриминируемом ей преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге суд оправдал гражданина по делу об угрозе убийством. Уголовное производство возникло после драки со следователем на золотом Lexus.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователь на золотом Lexus потребовал пересмотреть дело о драке на Урале