Брянск, , 10:50 — REGNUM Ещё 136 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 23 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 293 пациента.

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В целом с начала пандемии в Брянской области подтверждено 16 тыс. 345 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 13 тыс. 258 человек.

Лаборатории провели 285 тыс. 231 исследование, в том числе за сутки проверено 748 тестов.