Евпатория, Крым, , 10:43 — REGNUM Подачу горячего водоснабжения отключают в Евпатории с 26 ноября и до конца 2020 года. Об этом 23 ноября на заседании регионального штаба по вопросам водоснабжения сообщил глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«До конца декабря этого года с целью экономии ресурса принимается решение о прекращении подачи горячей воды, как это сделано в Симферополе», — сказал Баженов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил, что горячая вода в дома евпаторийцев вернётся 30−31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа часть муниципалитетов Республики Крым получает воду по графикам, в Симферополе с сентября отключено горячее водоснабжение — в целях экономии воды.