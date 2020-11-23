Варшава, , 10:38 — REGNUM Суд польского Вроцлава 18 ноября признал 46-летнюю Агнешку М. виновной в торговле людьми. Женщина наняла на работу граждан Украины и грубо нарушила их права, в том числе право на свободу передвижения. Об этом передает Polskie Radio 24.

Осужденная была ответственной за набор сотрудников в три строительные компании, действующие во Вроцлаве. По версии следствия, она воспользовалась незнанием польского языка гражданами Украины, которых наняла на работу.

Преступница забрала у новых сотрудников из Украины паспорта и отказывалась их выдавать им, чтобы они не могли свободно перемещаться по стране и покидать свои рабочие места. По информации прокуратуры, Агнешка М. также использовала невыплату заработной платы в виде штрафа за временную нетрудоспособность работников, за отказ выполнять работу в связи с требованием вернуть паспорт. Лишиться зарплаты можно было, даже если сотрудник не ответил на телефонный звонок от преступницы.

Теперь, по приговору вроцлавского суда, она на 1,5 года отправится за решетку.