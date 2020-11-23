Якутск, 23 ноября 2020, 10:39 — REGNUM В психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии выявлен очаг заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Массовое инфицирование обнаружено в психоневрологическом интернате — положительный тест получили 27 сотрудников и пациентов.
За минувшие сутки в республике выявлено 244 носителя коронавируса.
Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что эпидситуация «остаётся без изменений», снижения уровня заболеваемости не наблюдается.
Как сообщало ИА REGNUM, наиболее опасные последствия COVID-19 связаны с поражением лёгких, они могут исчезнуть лишь через некоторое время, заявил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.