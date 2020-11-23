Аддис-Абеба, , 10:36 — REGNUM 2,3 млн детей в эфиопском регионе Тыграй нуждаются в экстренной помощи из-за боевых действий. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным доклада, жизни тысяч других детей находятся под угрозой, а многие из них потеряли своих родителей в ходе боевых действий. На фоне конфликта многие жители региона были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, что боевые действия в регионе Тыграй начались 4 ноября 2020 года, когда премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед официально объявил о начале военной операции против правительства этого региона. В УВКБ ООН сообщили, что из-за боевых действий в регионе Тыграй из Эфиопии в Судан бежали более 27 тыс. человек. Ежедневно в Судан бегут около 4 тыс. человек, сообщили эксперты.

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