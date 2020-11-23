Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Затраты на установку защитных экранов в свердловских такси необходимо компенсировать властям, заявили в общественном совете по развитию такси в регионах России местным СМИ.

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Ранее в регионе принудили такси установить экраны в автомобилях такси для профилактики COVID-19.

Как передаёт «Коммерсант-Урал», представитель совета в УрФО Владимир Герасименко уточнил, что часть затрат можно возместить из средств госпошлины, которые перевозчики ранее выплатили за оформление разрешение на осуществление деятельности такси. В Свердловской области размер данной госпошлины — 3750 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, также экраны заставили установить в организациях общепита.

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